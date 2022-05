Berlusconi: “L’Ucraina è il Paese aggredito, dobbiamo aiutarla a difendersi” (Di domenica 22 maggio 2022) MILANO – “Forza Italia non è una parte del centrodestra, Forza Italia è il centrodestra. L’Ucraina è il Paese aggredito, dobbiamo aiutarla a difendersi. Siamo sempre stati dalla parte dell’Europa e dell’occidente, siamo i soli che non devono chiedere scusa del proprio passato…”. E’ quanto ribadisce, con un post pubblicato oggi sulla propria pagina Facebook, il presidente di FI Silvio Berlusconi (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 22 maggio 2022) MILANO – “Forza Italia non è una parte del centrodestra, Forza Italia è il centrodestra.è il. Siamo sempre stati dalla parte dell’Europa e dell’occidente, siamo i soli che non devono chiedere scusa del proprio passato…”. E’ quanto ribadisce, con un post pubblicato oggi sulla propria pagina Facebook, il presidente di FI Silvio(foto). L'articolo L'Opinionista.

