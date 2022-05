Ucraina, Di Maio: un “gruppo di facilitazione” nel piano italiano di pace (Di sabato 21 maggio 2022) TORINO – Il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha illustrato la proposta di un piano di pace italiano per l’Ucraina. Un annuncio fatto – in conferenza stampa congiunta con l’omologo irlandese Simon Coveney, e Marija Pejcinovic Buric, segretaria del Consiglio d’Europa – al termine della 132esima Sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa alla Venaria Reale di Torino. “Il nostro piano, il piano italiano di pace, è una proposta, una proposta di cui ho parlato anche con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York due giorni fa, con Antonio Guterres, rispetto alla costituzione di un gruppo internazionale di facilitazione, composto dalle organizzazioni internazionali, come le ... Leggi su lopinionista (Di sabato 21 maggio 2022) TORINO – Il ministro degli Esteri Luigi diha illustrato la proposta di undiper l’. Un annuncio fatto – in conferenza stampa congiunta con l’omologo irlandese Simon Coveney, e Marija Pejcinovic Buric, segretaria del Consiglio d’Europa – al termine della 132esima Sessione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa alla Venaria Reale di Torino. “Il nostro, ildi, è una proposta, una proposta di cui ho parlato anche con il segretario generale delle Nazioni Unite a New York due giorni fa, con Antonio Guterres, rispetto alla costituzione di uninternazionale di, composto dalle organizzazioni internazionali, come le ...

