Roma vince a Torino (0-3) e si qualifica per l’Europa League. Fiorentina in corsa solo per la Conference (Di sabato 21 maggio 2022) La qualificazione alla prossima Europa League arriva direttamente dal campionato: la Roma trionfa 3-0 a Torino, i tre punti bastano per il pass europeo e adesso i giallorossi devono sperare in una sconfitta della Lazio per concludere davanti ai cugini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 21 maggio 2022) Lazione alla prossima Europaarriva direttamente dal campionato: latrionfa 3-0 a, i tre punti bastano per il pass europeo e adesso i giallorossi devono sperare in una sconfitta della Lazio per concludere davanti ai cugini L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? DJOKOVIC, IL RE È TORNATO. VINCE E VOLA IN FINALE A ROMA ?? ?? Alla faccia di tutti quelli che lo hanno insultato e… - matteosalvinimi : Novak #Djokovic vince gli Internazionali di Roma, più forte di tutto e di tutti! Grande Nole. - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - FirenzePost : Roma vince a Torino (0-3) e si qualifica per l’Europa League. Fiorentina in corsa solo per la Conference - cmeqndofuoripio : Vince la Roma con l’accompagno #TorinoRoma -