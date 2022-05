Nuove epurazioni | ecco tutti i generali rimossi da Putin

Advertising

Corriere della Sera

IL PUNTO MILITARE GIORNO PER GIORNO 20 maggio - Russia,del Cremlino: sospesi il generale Kisel e il viceammiraglio Osipov 20 maggio - Ucraina, dagli Usa un altro pacchetto di aiuti ...... il fronte dell'intelligence: il mistero Gerasimov, lerusse e gli errori delle spie Usa ... dopo le espulsioni, a Mosca restano gli 007 illegali" 13 aprile - Gli Usa con l'invio di... Russia, nuove epurazioni del Cremlino: sospesi il generale Kisel e il viceammiraglio Osipov Quasi tre mesi di vittorie mancate sono costati cari a numerosi generali e comandanti che Putin ha fatto fuori. Ecco quali sono alcune esclusioni eccellenti ...Una purga di generali, per punirli dei fallimenti nell'invasione dell'Ucraina. Decisa personalmente da Vladimir Putin, furioso per come sta andando la guerra. Nelle prime settimane del conflitto, quan ...