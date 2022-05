Il PSG ufficializza Mbappé | ma la Liga minaccia | “Ricorso all’UEFA!”

Advertising

AleGobbo87 : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Il PSG ufficializza l'addio di #DiMaria: 'Ha lasciato un segno indelebile nella storia del club' - JuventusUn : Il #PSG ufficializza l'addio di #DiMaria: pronto il contratto con la #Juventus?? - NMercato24 : Il PSG saluta Di Maria e ne ufficializza la partenza. #calciomercato #21maggio - 1SquadraDiCalci : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Il PSG ufficializza l'addio di #DiMaria: 'Ha lasciato un segno indelebile nella storia del club' - GZebrato : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Il PSG ufficializza l'addio di #DiMaria: 'Ha lasciato un segno indelebile nella storia del club' -

Il Paris Saint Germain ha ufficializzato la fine dell'avventura per Angel Di Maria . A 34 anni, e dopo sette stagioni in maglia, l'argentino lascia a fine contratto. Oggi, durante il riscaldamento prima dell'incontro con il Metz, ci sarà un omaggio per il giocatore. Il calciatore sudamericano interessa alla Juve ...Nadal cheil ritorno a Madrid, Djokovic Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 ...00 Nantes - Angers 1 - 1 15:00 Troyes - Strasburgo 1 - 1 17:05 Lione - Bordeaux 6 - 1 20:45- ...L'emittente francese RMC Sport, per BFM TV, ha confermato le voci che da alcuni giorni si rincorrono su un probabile prolungamento del contratto di ...Adesso è ufficiale: l'avventura di Angel Di Maria al PSG è arrivata ai titoli di coda. Dopo sette anni di magie all’ombra della Tour Eiffel, il club parigino ha ufficializzato la separazione con l’arg ...