Euroflora | polemica sui ticket acquistati dalle aziende comunali e in parte regalati M5S | “Indaghi la Corte dei conti”

Advertising

ilsecoloxix : #Euroflora, polemica sui ticket acquistati dalle aziende comunali e in parte regalati. Il presidente di #Spim: “Noi… -

Si arricchisce di un ulteriore tassello l'affaire conti: dopochè il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere di essersi rivolto alla Corte dei Conti per ...(era già uscita in merito una...Genova . Non cessano le polemiche sui costi di, la manifestazione che a distanza di quattro anni dall'edizione del 2018, e come allora svolta ai parchi di Nervi, si è chiusa con un numero di visitatori e biglietti che non lasciano ...Rifiuti e partecipate. Ospiti nazionali e nuove sedi (come quella che il Pd ha riaperto ieri, a Struppa). Il nodo dei conti pubblici e le polemiche incrociate tra partiti. Dopo tanto fioretto, la camp ...La polemica sui costi di Euroflora: biglietti assegnati a dipendenti o distribuiti in promozioni. Il presidente di Spim: “Noi abbiamo comprato e regalato 200 biglietti” ...