D'Amato è l'uomo da battere per il Lazio. Ma il sondaggio incorona Fratelli d'Italia (Di sabato 21 maggio 2022) È Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, il papabile candidato del centrosinistra in pole per battere il centrodestra. È quanto emerge dal primo di una serie di sondaggi sulle elezioni regionali 2023 realizzati da "Euromedia Research" di Alessandra Ghisleri per Adnkronos. In assenza di candidati già designati, l'indagine ipotizza una sfida tra personalità i cui nomi sono circolati per una possibile discesa in campo. La rilevazione è stata effettuata su un campione di 1000 interviste telefoniche e web attraverso metodologia Cati, Cami e Cawi nel periodo 2-3 maggio, con lo scopo di raccogliere le opinioni e le percezioni degli elettori residenti nel Lazio rispetto alle elezioni regionali che si terranno nel 2023. Sia nell'ipotesi di un sfida contro il senatore Fi Maurizio Gasparri, che in quella di ... Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) È Alessio D', assessore alla Sanità della Regione, il papabile candidato del centrosinistra in pole peril centrodestra. È quanto emerge dal primo di una serie di sondaggi sulle elezioni regionali 2023 realizzati da "Euromedia Research" di Alessandra Ghisleri per Adnkronos. In assenza di candidati già designati, l'indagine ipotizza una sfida tra personalità i cui nomi sono circolati per una possibile discesa in campo. La rilevazione è stata effettuata su un campione di 1000 interviste telefoniche e web attraverso metodologia Cati, Cami e Cawi nel periodo 2-3 maggio, con lo scopo di raccogliere le opinioni e le percezioni degli elettori residenti nelrispetto alle elezioni regionali che si terranno nel 2023. Sia nell'ipotesi di un sfida contro il senatore Fi Maurizio Gasparri, che in quella di ...

