Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la diciottesima puntata del 20 maggio (Di sabato 21 maggio 2022) Ascolti Isola dei Famosi – La diciottesima puntata andata in onda venerdì 20 maggio con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori. ecco i dati auditel a seguire. Ascolti Isola dei Famosi 2022, puntata 20 maggio ? #Isola 2406 19.2% ? #TheBandRai1 2207 14.4%... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 21 maggio 2022)dei– Laandata in onda venerdì 20con Ilary Blasi alla conduzione e Vladimir Luxuria e Nicola Savino in studio nel ruolo di opinionisti, si è portata a casa un discreto numero di spettatori.i dati auditel a seguire.dei20? #2406 19.2% ? #TheBandRai1 2207 14.4%... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ParliamoDiNews : Isola 16 Vs la finale di The Band: ecco chi ha vinto l’ultima sfida di ascolti #Auditel #21maggio - emabrue : Ascolti tv 20 maggio 2022: “L’Isola” di Ilary Blasi batte Carlo Conti, che incorona Isoladellerose. Crozza saluta c… - StraNotizie : Ascolti 20 maggio, quanto ha fatto la 18esima puntata de L’Isola dei Famosi - Teleblogmag : #thebandrai1 chiude in flop, #isola raccoglie sempre gli stessi ascolti e difficilmente farà mai di più. #Ascoltitv… - occhio_notizie : La Mediaset vince ancora! L' Isola dei Famosi batte, in termine di share, rai 1 e Carlo Conti con il programma The… -