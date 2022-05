Tommaso ucciso da un' auto all' asilo | il padre | ' Quella donna non ha colpe | la sua vita rovinata quanto la nostra'

Advertising

Una disgrazia, una fatalità. Non covano sentimenti di vendetta i genitori diD'Agostino , il bambino di quattro annida un'auto piombata nel cortile della Scuola per l'infanzia Primo Maggio dell'Aquila . A dirlo è il papà Patrizio: 'La madre dei gemellini non c'......nella scuola dove molti portano fiori bianchi e bigliettini dedicati al piccolo"volato in ... Mentre l'avvocato smentisce la frase attribuita al ragazzo: "L'hoio quel bambino". "Non l'ha ...E a stretto giro sono arrivate anche le dichiarazioni commoventi del padre del bimbo rimasto ucciso dopo essere stato ... quella donna non ha colpe, il mio Tommaso ora è in cielo”, le parole ...Una disgrazia, una fatalità. Non covano sentimenti di vendetta i genitori di Tommaso D'Agostino, il bambino di quattro anni ucciso da un'auto piombata nel cortile della Scuola ...