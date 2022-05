Serie A, play-off: Olimpia Milano chiude la serie contro Reggio Emilia ed è in semifinale (Di venerdì 20 maggio 2022) Olimpia Milano in semifinale scudetto. Si chiude in tre partite la serie tra la corazzata di Messina e Reggio Emilia. Ora i biancorossi sono in attesa di conoscere il nome della loro avversaria (una tra Brescia e Sassari).La partita... Leggi su today (Di venerdì 20 maggio 2022)inscudetto. Siin tre partite latra la corazzata di Messina e. Ora i biancorossi sono in attesa di conoscere il nome della loro avversaria (una tra Brescia e Sassari).La partita...

Advertising

citynowit : In campo stasera per il match di ritorno del play out. Vale la salvezza - Forzasuccesso : @VaneJuice2 Ma penso sia play off serie b o serie c ahahah - infoitsport : Basket, play-off Serie A: Milano e Bologna già in semifinale, colpo di Tortona - palermo24h : Il Fair Play riparte della scuola, serie d’incontri nelle Scuole di ogni ordine e grado di… - ScrivoLibero : Lunedì 23 maggio 2022, alle ore 11,30, nel Foyer del Teatro Luigi Pirandello si terrà la conferenza stampa di prese… -