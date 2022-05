Samantha Cristoforetti annuncia Iride | la costellazione di satelliti italiani a difesa della Terra

(Di venerdì 20 maggio 2022) Si chiameràla futuraditutti, che saranno dedicati ae soprattutto osservazione del pianeta in cui viviamo. Adrlo è stata una “speaker” d’eccezione, leggasi, astronauta del Belpaese e da giorni, precisamente dal 27 aprile scorso, sulla stazione spaziale internazionale, la Iss., 20/5/2022 – Computermagazine.itIl nome è stato scelto attraverso il concorso “Spazio alle idee”, organizzato dal Ministro per l’Innovazione e la Transizione digitale e dal Ministero dell’istruzione, grazie ad una commissione presieduta dalla stessa Astroe composta dagli astronauti dell’ESA Luca Parmitano e Roberto ...

#SamanthaCristoforetti, la Costellazione satellitare italiana si chiamerà "#Iride"

... dovrà agganciarsi automaticamente alla Stazione Spaziale Internazionale, che da 23 giorni ospita a bordo anche l'astronauta italiana, dell'ESA.... ovuli bovini esposti alle radiazioni e i segreti per suturare le ferite in microgravita':sta lavorando a pieno ritmo agli esperimenti della missione Minerva, in attesa che ...Primo esperimento di Università di Firenze e Careggi sulla guarigione delle ferite in assenza di gravità. Missione dalla Nasa il 7 giugno ...Cellule sotto stress e l'olio d'oliva sotto esame per vedere se potra' diventare un ingrediente irrinunciabile nella dieta degli astronauti, ...