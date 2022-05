“Non se ne parla proprio”. Lulù Selassié, colpo choc a Katia Ricciarelli. E senza girarci intorno (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 è finito da un pezzo. Ma dei protagonisti si continua a parlare. In particolare dentro la Casa non c’è stata soltanto “chimica artistica” tra i vipponi, ma pure parecchie liti e contrasti. Ebbene, sicuramente tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli non si può dire si sia formato un bel rapporto. Anzi. Le relazioni tra le principesse e la soprano sono andate via via deteriorandosi. Fino ad una guerra a viso aperto in cui non sono mancati i ‘colpi bassi’. Lulù Selassié e Katia Ricciarelli si sono punzecchiate praticamente per tutta la durata del reality. Alla fine, poco prima che la soprano fosse eliminata, l’ultima battaglia: “Tu sei la prima che hai detto cose bruttissime a tante persone – l’accusa della ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 è finito da un pezzo. Ma dei protagonisti si continua are. In particolare dentro la Casa non c’è stata soltanto “chimica artistica” tra i vipponi, ma pure parecchie liti e contrasti. Ebbene, sicuramente tranon si può dire si sia formato un bel rapporto. Anzi. Le relazioni tra le principesse e la soprano sono andate via via deteriorandosi. Fino ad una guerra a viso aperto in cui non sono mancati i ‘colpi bassi’.si sono punzecchiate praticamente per tutta la durata del reality. Alla fine, poco prima che la soprano fosse eliminata, l’ultima battaglia: “Tu sei la prima che hai detto cose bruttissime a tante persone – l’accusa della ...

Advertising

borghi_claudio : #Draghi parla di una futura conferenza di pace sul modello degli accordi di Helsinki in cui si rispetti il diritto… - SimoneAlliva : Le famiglie possono essere un carnevale orribile La retorica della famiglia come luogo di cura, tutela a prescinder… - GiovaAlbanese : #Vlahovic parla di #Prandelli «Mio padre non avrebbe fatto quello che lui ha fatto per me. Mi ha supportato e lo ri… - Claudia51730438 : @deliaduranoff ciAo ti sei definita una pantera, invece non sei neanche un pulcino, quando fanno le interviste non… - FabRavezzani : @RobertoRenga La simmetria dei desideri ti piacerà immensamente. Parla anche un po’ di calcio. Gli altri non li ho ancora letti. -