Non è mai di troppe parole Matey, preferisce siano sempre i fatti a parlare per lui. Come dargli torto, d'altronde? Ha vinto in Italia, Russia, Bulgaria, Turchia, Qatar, Giappone, ha portato

Non è mai di troppe parole Matey, preferisce siano sempre i fatti a parlare per lui. Come dargli torto, d'altronde Ha vinto in Italia, Russia, Bulgaria, Turchia, Qatar, Giappone, ha portato a medaglia la nazionale bulgara ...Bernardi ITAS TRENTINO : Sbertoli,13 , Lisinac 6, Lavia 22, Michieletto 19, Podrascanin 1;... Le parole di un figlio alla madre: "Non vengo in Italia,crescere i miei bambini nella ... Kaziyski: "Voglio il poker con la meravigliosa banda di Trento" Il Capitano di Trentino Volley Matey Kaziyski è stato protagonista di una lunga intervista in diretta proposta dal canale YouTube della CEV mercoledì 4 maggio. Ecco i passaggi più interessanti. CAMMIN ...