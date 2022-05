Contratto Mbappé: Psg al rilancio sul Real Madrid. Le cifre (Di venerdì 20 maggio 2022) Kylian Mbappé Milano, 20 maggio 2022 - Chi pensava che il futuro di Kylian Mbappé fosse ormai deciso, con il trasferimento al Real Madrid nel suo destino, deve ricredersi. Nella giornata odierna ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) KylianMilano, 20 maggio 2022 - Chi pensava che il futuro di Kylianfosse ormai deciso, con il trasferimento alnel suo destino, deve ricredersi. Nella giornata odierna ...

Advertising

michilauro : RT @CheccoCasano: #Mbappe resta a Parigi: nel nuovo contratto anche un sultanato e 3/4 della Kamchatka “Il calcio della gente” - marcoteddy94 : @marcomaioli1 Florentino è a scuola con Al Khelaifi e Florentino dice: 'come è andato il contratto di Mbappe?' e Al… - cervovski : Ammesso e non concesso che l’offerta di 300 milioni alla firma più 100 l’anno del PSG per Mbappè, mi domando se un… - CorriereUmbria : La star dei parigini pronto a legarsi ancora con il club dello sceicco: cifre da capogiro per il rinnovo del contra… - MatteoCa_ : Mbappé firma un contratto da 100 milioni di euro all'anno. Cristiano Ronaldo alla Juve ne prendeva 30 per dire. -

Contratto Mbappé: Psg al rilancio sul Real Madrid. Le cifre "Abbiamo un'offerta del Real Madrid e una del Psg per rinnovare il contratto, per Kylian è arrivato ... non ci sono grandi differenze, ma stiamo aspettando che Mbappé faccia la sua scelta. Non sono in ... Psg, Pochettino: 'Non vedo perchè dovrei andarmene. Mbappé Siamo in attesa' ... il futuro di Kylian Mbappé e la situazione di Angel Di Maria . Queste le sue parole: IL SUO FUTURO - "Ho ancora un altro anno di contratto e non vedo perchè non dovrei essere qui nella prossima ... "Abbiamo un'offerta del Real Madrid e una del Psg per rinnovare il, per Kylian è arrivato ... non ci sono grandi differenze, ma stiamo aspettando chefaccia la sua scelta. Non sono in ...... il futuro di Kyliane la situazione di Angel Di Maria . Queste le sue parole: IL SUO FUTURO - "Ho ancora un altro anno die non vedo perchè non dovrei essere qui nella prossima ...