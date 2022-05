Proibire l' esposizione del seno femminile? Oggi | a pagarne il prezzo è Adidas Ecco cosa è successo

(Di giovedì 19 maggio 2022) In un mondo in cui il diritto all’aborto è ancora fortemente minacciato negli Stati Uniti (e non solo), è importante ricordare che i corpi delle donne sono sempre stati soggetti a regole imposte da autorità esterne. Sia che esse siano determinate dalla legge o dalla consuetudine. Ildelle donne in particolare rimane ancora un argomento caldo. Sui social media, per esempio, rivelare il propriopuò essere motivo di censura. Soprattutto quando si tratta di corpo. E le leggi sul Senza veli sono ancora molto confuse e variano anche in Europa, da paese a paese. Il dibattito è da sempre articolato e complesso, soprattutto quando si generalizza.l’del, ail ...

VeronaSera

Le carte della prima causa per il diritto d'autore spiccano nell'dal titolo "Napoli in ... già nel tentativo dile recite della compagine napoletana appellandosi al prefetto e al ...... armi per corpi di polizia e di sicurezza pubblica e privata, armi da guerra ad uso collezionistico ed armi da softair e dil'di materiali pubblicitari per formazioni di tipo ... Fiera di armi a Verona: 4 padiglioni, 60mila metri quadrati e tante polemiche In mostra per la prima volta le lettere autografe di Gabriele d'Annunzio per impedire ad Eduardo Scarpetta di mettere scena la parodia della sua «Figlia Di Iorio». Le carte ...Kabitski, che si è collegato da Mosca ed evidentemente non ha potuto parlare di pace e di guerra (termine che per i russi continua a essere proibito e potenzialmente ... giorni di clima molto british ...