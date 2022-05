Advertising

orizzontescuola : ITS, Nencini: “Passata riforma importante a larga maggioranza, si forma capitale umano per imprese innovative” -

Orizzonte Scuola

Riccardoquelle avanzate dal prof. Antonio Auricchio, presidente dell'Anvur, tanto per ... occorrerà molto lavoro di impostazione e di gestione per migliorare il rapporto traAccademy e ......, "che si intende investire con determinazione nella crescita di un settore della conoscenza indispensabile per il nuovo mondo del lavoro". La delicata fase attuativa La riforma degli, una ... ITS, Nencini: “Passata riforma importante a larga maggioranza, si forma capitale umano per imprese innovative” Gli Its sono la chiave autenticamente innovativa per incidere sui fattori indispensabili per un’economia basata sulla conoscenza e sul capitale umano ...