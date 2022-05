Driving Energy 2022, da Terna un premio per la fotografia contemporanea (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, lancia il “premio Driving Energy 2022 – fotografia contemporanea”, un concorso aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore.Il premio, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, vuole generare valore durevole e diventare un punto di svolta per i fotografi, al fine di testimoniare che la fotografia è sempre più dentro il sistema dell’arte e dei suoi linguaggi, e sempre più fuori dalla prospettiva della mera documentazione.Il tema della prima edizione del premio, con il quale il Gruppo torna a fare e promuovere cultura per ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) –, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, lancia il “”, un concorso aperto a tutti i fotografi in Italia, finalizzato alla promozione dello sviluppo culturale del Paese e dei nuovi talenti del settore.Il, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, vuole generare valore durevole e diventare un punto di svolta per i fotografi, al fine di testimoniare che laè sempre più dentro il sistema dell’arte e dei suoi linguaggi, e sempre più fuori dalla prospettiva della mera documentazione.Il tema della prima edizione del, con il quale il Gruppo torna a fare e promuovere cultura per ...

