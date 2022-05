Russia | Fassina | L’escalation delle sanzioni va fermata Danneggiano l' Europa | mentre favoriscono Putin

Advertising

Loredanataberl1 : RT @Affaritaliani: Russia, Fassina (LeU): 'L’escalation delle sanzioni economiche va fermata' - Affaritaliani : Russia, Fassina (LeU): 'L’escalation delle sanzioni economiche va fermata' - Mastiff48 : @fattoquotidiano Ok,Fassina si faccia espropriare dai suoi beni e li dia alla #Russia.Un compromesso a spese altrui… -

Il Fatto Quotidiano

Stefanodi Leu dice che 'l'informativa di Draghi non basta. Sono necessarie le ... che si stanno perpetrando ai suoi danni crimini inenarrabili e che l'unico responsabile è la. Credo che ...... "Non possiamo umiliare Putin" 'Biden vuole rovesciare Putin', Stefanosvela il vero ...Stille Perché Putin rappresenta questo conflitto come un conflitto tra gli Stati Uniti e laovvero ... Fassina: “La guerra deve finire con un compromesso con Putin, altrimenti ci saranno effetti economici… Russia, Fassina (LeU): "L'Eni ha aperto un conto in rubli La decisione è del Governo" "Innanzitutto, la decisione è del Governo, primo, perché è una decisione politica e, secondo, perché lo Stato ..."Non possiamo rassegnarci alla prospettiva di una 'lunga guerra', come sempre più spesso sentiamo ripetere, prosegue Fassina. Non è in discussione la condanna senza se e senza ma della Russia per ...