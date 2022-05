Nintendo | ora l’Arabia Saudita possiede il 5% delle sue azioni

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Quando si tratta di acquisizioni nel mondo dei videogiochi le cose si fanno in grande come dimostra il fatto che oraha acquistato il 5%diUltimamente siamo di fronte a dei notevoli giri di danaro nel mondo dei videogiochi con l’espansione di Tencent, la Sony che sta acquistando i Bungie Studios e Microsoft che sta facendo la stessa cosa con l’Activision Blizzard. Ma pare cheabbia calato il suo asso di briscola acquistando il 5%di. Andiamo dunque a capire un po’ meglio la situazione!: entra in gioco anchePiù precisamente possiamo dire che è entrato in partita ...