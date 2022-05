Liliana Segre e Chiara Ferragni | l’invito a visitare il Memoriale della Shoah per attrarre i giovani | “Così non dimenticheranno”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli influencer hanno tanti poteri, primo tra i quali quello dipersone, milioni di persone. E non solo sui social. Una delle tante dimostrazioni, quella più eclatante, fu la visita dialla Galleria degli Uffizi a Firenze due anni fa. Dopo le foto dell’imprenditrice scattate davanti all’Adorazione dei Magi e alle altre meraviglie del museo, nel weekend successivo alla visita di, gli Uffizi registrarono un boom di visitatori: +27% di. E, seè riuscita a far tornare ial Museo, perché non potrebbe ancheragazze e ragazzi al? È l’idea che ha avuto, secondo quanto riportato da Repubblica, la senatrice ...

"Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano".sorride quando dice queste parole, a margine della sua ultima visita in via Ferrante Aporti, lì dove sono i binari interrati sotto alla Stazione Centrale, da dove partivano i vagoni ...Eccezion fatta per la senatrice a vita, premiata lo scorso settembre con un'edizione speciale a lei interamente dedicata che ha visto anche la presentazione del suo libro, quella di ...“Mi piacerebbe molto incontrare Chiara Ferragni e invitarla a visitare con me il Memoriale della Shoah di Milano”, ha detto Segre in un luogo altrettanto speciale, durante la sua visita a Milano in vi ...La senatrice a vita, in visita al Binario 21 della stazione di Milano, rinnova l'invito fatto dal Memoriale all'influencer, finora senza risposta: ...