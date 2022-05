Isola dei Famosi, Guendalina vs Mercedesz: «Stavi con un altro e hai preso per il c*lo mio fratello». Edoardo rilancia: «Ti sei scavata la fossa da sola, hai fatto Harakiri» – Video (Di mercoledì 18 maggio 2022) Guendalina Tavassi - Isola 16 Da ‘conquistadoras’ a ’sgamada’ è un attimo per Mercedesz Henger. All’Isola dei Famosi, l’influencer sta infatti affrontando dei giorni difficili con Edoardo e Guendalina Tavassi. Al centro dello scontro, com’è emerso lunedì in palapa, l’interesse mostrato da Mercedesz per Edoardo, considerato finto visto che, poco prima di entrare in gioco, si era appena lasciata con un altro uomo, omettendo lo scomodo particolare al Tavassi. Tutto è partito quando Guendalina ha notato che Mercedesz parlava (male?) di lei con Estefania Bernal e i due nuovi arrivati Luca Daffrè e Gennaro Auletto. “Vado a farmi il bagno e vedo che ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 18 maggio 2022)Tavassi -16 Da ‘conquistadoras’ a ’sgamada’ è un attimo perHenger. All’dei, l’influencer sta infatti affrontando dei giorni difficili conTavassi. Al centro dello scontro, com’è emerso lunedì in palapa, l’interesse mostrato daper, considerato finto visto che, poco prima di entrare in gioco, si era appena lasciata con unuomo, omettendo lo scomodo particolare al Tavassi. Tutto è partito quandoha notato cheparlava (male?) di lei con Estefania Bernal e i due nuovi arrivati Luca Daffrè e Gennaro Auletto. “Vado a farmi il bagno e vedo che ...

