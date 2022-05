Cesara Buonamici: per il matrimonio regali preziosi e originali, come la torta e gli abiti da sposa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Cesara Buonamici e Joshua Kalman pensavano che il loro matrimonio sarebbe stato al riparo dal gossip e invece la rivista Chi pubblica le foto della meravigliosa giornata vissuta dalla giornalista e il suo storico compagno. Felice dell’affetto dimostrato dalle persone Cesara Buonamici aveva già ringraziato tutti ma adesso si renderà conto che la curiosità di tanti riguarda anche le sue nozze e i dettagli di un matrimonio arrivato dopo 24 o forse 25 anni d’amore. E’ la rivista di gossip di Alfonso Signorini che racconta del sì a Fiesole, in provincia di Firenze, della festa nella tenuta di famiglia, sulle colline fiorentine, della presenza di parenti e amici, della firma che Cesara Buonamici ha scelto per il suo abito da sposa e per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 maggio 2022)e Joshua Kalman pensavano che il lorosarebbe stato al riparo dal gossip e invece la rivista Chi pubblica le foto della meravigliosa giornata vissuta dalla giornalista e il suo storico compagno. Felice dell’affetto dimostrato dalle personeaveva già ringraziato tutti ma adesso si renderà conto che la curiosità di tanti riguarda anche le sue nozze e i dettagli di unarrivato dopo 24 o forse 25 anni d’amore. E’ la rivista di gossip di Alfonso Signorini che racconta del sì a Fiesole, in provincia di Firenze, della festa nella tenuta di famiglia, sulle colline fiorentine, della presenza di parenti e amici, della firma cheha scelto per il suo abito dae per ...

Advertising

ParliamoDiNews : Cesara Buonamici e il matrimonio con Joshua Kalman. Foto e video | Intrattenimento #cesarabuonamici… - SandroMichafoto : Cesara Buonamici e Joshua Kalman #cesarabuonamici #joshuakalman #giornalista #giornalistaitaliana #medico… - Capannone2 : Cesara Buonamici e la Folliero li hanno coccolati troppo da piccoli Per degli sforzi fatti pretendono i regali, men… - CorriereToscano : I cinque rapinatori portarono via gli orologi della coppia - tempoweb : Cesara #Buonamici si sposa con Joshua #Kalman: nozze in Toscana per Lady #Tg5 #mediaset #17maggio… -