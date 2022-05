Trasporto pubblico: in Campania 8 mld per nuove linee, depositi e nuovi treni (Di martedì 17 maggio 2022) Investimenti per otto miliardi di euro in totale dalla Regione Campania nel settore del Trasporto pubblico, con 40 cantieri aperti. Per questi ultimi, sono destinati 4,22 miliardi di euro del totale delle risorse, meta’ dei quali per la Circumvesuviana, le linee su ferro che connettono Napoli con i comuni dell’area del Vesuvio. Alle linee di Trasporto flegreo, cioe’ tra Napoli e la zona del puteolano, vanno 600 i milioni, sia per il raddoppio della Circumflegrea tra Quarto e Pisani, lavoro gia’ avviato, sia per il raddoppio e ammodernamento della Cumana tra Dazio, Gerolomini e Pozzuoli, nonche’ per il nuovo sistema di segnalamento, l’ammodernamento della galleria Camaldoli e della galleria Vomero. Tutti lavori destinati a terminare entro il 2026 per un importo di circa 250 milioni. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 maggio 2022) Investimenti per otto miliardi di euro in totale dalla Regionenel settore del, con 40 cantieri aperti. Per questi ultimi, sono destinati 4,22 miliardi di euro del totale delle risorse, meta’ dei quali per la Circumvesuviana, lesu ferro che connettono Napoli con i comuni dell’area del Vesuvio. Allediflegreo, cioe’ tra Napoli e la zona del puteolano, vanno 600 i milioni, sia per il raddoppio della Circumflegrea tra Quarto e Pisani, lavoro gia’ avviato, sia per il raddoppio e ammodernamento della Cumana tra Dazio, Gerolomini e Pozzuoli, nonche’ per il nuovo sistema di segnalamento, l’ammodernamento della galleria Camaldoli e della galleria Vomero. Tutti lavori destinati a terminare entro il 2026 per un importo di circa 250 milioni. ...

