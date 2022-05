Tennis, Simone Vagnozzi: “Sinner ha tanti margini, Alcaraz non lo so. In futuro saranno rivali” (Di martedì 17 maggio 2022) Da qualche mese è lui che ha preso in mano le redini dell’operazione Jannik Sinner. Simone Vagnozzi è il coach dell’altoatesino in questa fase travagliata, in cui più che cinque mesi sembra aver passato cinque anni di carriera tra Covid, guai fisici e quant’altro. E nonostante questo ci sono stati un quarto Slam e due 1000, a riprova del fatto che il numero 2 d’Italia, pur con tutte le difficoltà, sta tenendo botta (e, potenzialmente, nella seconda metà del 2022 potrebbe far divertire parecchio). L’uomo che già portò ai massimi livelli Marco Cecchinato si è espresso alla Gazzetta dello Sport. Sulle sensazioni dopo il Foro Italico: “Sicuramente positive. Siamo contenti di com’è andato il torneo. Jannik mi è piaciuto per come ha affrontato il match con Fognini, sicuramente non facile, e anche con Krajinovic ha giocato il set migliore del ... Leggi su oasport (Di martedì 17 maggio 2022) Da qualche mese è lui che ha preso in mano le redini dell’operazione Jannikè il coach dell’altoatesino in questa fase travagliata, in cui più che cinque mesi sembra aver passato cinque anni di carriera tra Covid, guai fisici e quant’altro. E nonostante questo ci sono stati un quarto Slam e due 1000, a riprova del fatto che il numero 2 d’Italia, pur con tutte le difficoltà, sta tenendo botta (e, potenzialmente, nella seconda metà del 2022 potrebbe far divertire parecchio). L’uomo che già portò ai massimi livelli Marco Cecchinato si è espresso alla Gazzetta dello Sport. Sulle sensazioni dopo il Foro Italico: “Sicuramente positive. Siamo contenti di com’è andato il torneo. Jannik mi è piaciuto per come ha affrontato il match con Fognini, sicuramente non facile, e anche con Krajinovic ha giocato il set migliore del ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: Tennis: le parole di Simone Vagnozzi sul percorso di Jannik Sinner - OA_Sport : Tennis: le parole di Simone Vagnozzi sul percorso di Jannik Sinner - sportal_it : Jannik Sinner, Simone Vagnozzi fa chiarezza sull'infortunio - ATPtennis2002 : RT @SuperTennisTv: Su le mani per Fabio e Simone?? Si va in SEMIFINALE a Roma! ?? Match in differita alle 23:00 su #SuperTennisTV #tennis… - Gazzetta_it : Orizzonte Vagnozzi: 'Sinner una formula 1. Lasciatelo tranquillo' -