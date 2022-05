Siamo saliti a bordo del Riva Aquarama Lamborghini, lo yacht più veloce di sempre (Di martedì 17 maggio 2022) Vedere i mitici Riva Aquarama sul lago d’Iseo non è certo una novità: il celebre cantiere con l’ufficio “padronale” a forma di plancia, fondato a Sarnico dall’Ingegnere Carlo Riva (oggi il brand fa parte del Gruppo Ferretti), sorge proprio su quelle sponde, ma ammirarli mentre sfrecciano a 48 nodi accompagnati dal “rombo di tuono” tipico di una Hypercar non è affatto comune. Infatti, c’è un solo modello che può permettersi questo “lusso”, ed è il Riva Aquarama Lamborghini, che nel nome celebra due eccellenze del Made in Italy: l’iconico motoscafo che ha simboleggiato la “Dolce Vita”, desiderato da attori, reali, capi di Stato e celebrità, e il brand che negli stessi anni conquistava il mondo con le vetture super sportive più ambite di sempre. Bisogna ringraziare il ... Leggi su gqitalia (Di martedì 17 maggio 2022) Vedere i miticisul lago d’Iseo non è certo una novità: il celebre cantiere con l’ufficio “padronale” a forma di plancia, fondato a Sarnico dall’Ingegnere Carlo(oggi il brand fa parte del Gruppo Ferretti), sorge proprio su quelle sponde, ma ammirarli mentre sfrecciano a 48 nodi accompagnati dal “rombo di tuono” tipico di una Hypercar non è affatto comune. Infatti, c’è un solo modello che può permettersi questo “lusso”, ed è il, che nel nome celebra due eccellenze del Made in Italy: l’iconico motoscafo che ha simboleggiato la “Dolce Vita”, desiderato da attori, reali, capi di Stato e celebrità, e il brand che negli stessi anni conquistava il mondo con le vetture super sportive più ambite di. Bisogna ringraziare il ...

