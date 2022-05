Pancaro: ‘Milan? Non ho mai visto il braccino del tennista’ (Di martedì 17 maggio 2022) Pippo Pancaro a Sky parla del momento del Milan: "Il Milan è troppo centrato e talmente maturo e consapevole di poter vincere contro... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) Pippoa Sky parla del momento del Milan: "Il Milan è troppo centrato e talmente maturo e consapevole di poter vincere contro...

Advertising

gilnar76 : Pancaro: «Il #Milan ha dimostrato di non avere il braccino del tennista» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Pancaro: «Il #Milan ha dimostrato di non avere il braccino del tennista» - sportli26181512 : Pancaro sul Milan: 'Sta molto bene, nelle ultime partite non ho mai visto il 'braccino del tennista'': Giuseppe Pan… - MilanNewsit : Pancaro sul Milan: 'Sta molto bene, nelle ultime partite non ho mai visto il 'braccino del tennista'' - serieAnews_com : ?? L'ex Pancaro ha parlato così della stagione del #Milan e di #Maignan: 'Ha fatto più di #Donnarumma' ?? -

5 maggio 2002 - 5 maggio 2022: l'amaro ventennale dell' Inter ... diventato un idolo dei tifosi di Juventus e Milan. Di Biagio, altro ex della sfida, segnò il 2 - 1 ... In panchina: Marchegiani, Colonnese, Negro, Pancaro, Evacuo. Allenatore: Zaccheroni. INTER: Toldo; ... Pancaro a ISP: 'Milan nulla meno dell'Inter. Se via Ibrahimovic a Pioli consiglio ' ... "ListItem", "position": 1, "name": "Escl Itasportpress1", "item": "https://www.itasportpress.it/escl - itasportpress1/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Pancaro a ISP: 'Milan nulla ... ... diventato un idolo dei tifosi di Juventus e. Di Biagio, altro ex della sfida, segnò il 2 - 1 ... In panchina: Marchegiani, Colonnese, Negro,, Evacuo. Allenatore: Zaccheroni. INTER: Toldo; ...... "ListItem", "position": 1, "name": "Escl Itasportpress1", "item": "https://www.itasportpress.it/escl - itasportpress1/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "a ISP: 'nulla ...