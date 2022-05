Advertising

paraponzipo18 : Mozart Group, i veterani Usa che addestrano gli ucraini. Il leader: «Ecco come fermiamo i russi» - Gazzettino : Mozart Group, i veterani Usa che addestrano gli ucraini. Il leader: «Ecco come fermiamo i russi» -

ilmessaggero.it

Gruppo, chi sono e chi li guida A capo delc'è Andy Milburn , vice comandante del comando centrale delle operazioni speciali degli Stati Uniti, che in passato è stato il primo ...Gruppo, chi sono e chi li guida A capo delc'è Andy Milburn , vice comandante del comando centrale delle operazioni speciali degli Stati Uniti, che in passato è stato il primo ... Mozart Group, i veterani Usa che addestrano gli ucraini. Il leader: «Ecco come fermiamo i russi» Sono marines, ex soldati delle forze speciali e veterani dell'esercito statunitense con anni di esperienza alle spalle. Anche se non combattono, supportano gli ucraini dalle retrovie, ...Sono marines, ex soldati delle forze speciali e veterani dell'esercito statunitense con anni di esperienza alle spalle. Anche se non combattono, supportano gli ucraini dalle retrovie, ...