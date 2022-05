La foto (falsa) dell’evacuazione dell’acciaierie Azovstal e del Generale USA Olsen (Di martedì 17 maggio 2022) Chi, tra i tanti, hanno condiviso l’immagine che mostrerebbe il Generale americano Olson tra gli evacuati (e prigionieri russi) dell’acciaieria Azovstal (a Sud di Mariupol) ha inviato i giornalisti ad «andare a vendere lupini sulle scale del Duomo». Perché questa acredine? Perché crede che quella fotografia sia la conferma della presenza di mercenari e militari inviati dalla Nato all’interno dell’ormai ex sito siderurgico nell’Ucraina meridionale. Peccato che quella fotografia, oltre a essere vecchia, non immortali un soldato americano. LEGGI ANCHE > La vera storia del francobollo polacco con l’immagine di Zelensky Secondo il narratore social (questo è solo un esempio, ma su Twitter è pieno di copia&incolla dello stesso tenore), quello nelle immagini sarebbe il Generale statunitense Eric Thor ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 maggio 2022) Chi, tra i tanti, hanno condiviso l’immagine che mostrerebbe ilamericano Olson tra gli evacuati (e prigionieri russi) dell’acciaieria(a Sud di Mariupol) ha inviato i giornalisti ad «andare a vendere lupini sulle scale del Duomo». Perché questa acredine? Perché crede che quellagrafia sia la conferma della presenza di mercenari e militari inviati dalla Nato all’interno dell’ormai ex sito siderurgico nell’Ucraina meridionale. Peccato che quellagrafia, oltre a essere vecchia, non immortali un soldato americano. LEGGI ANCHE > La vera storia del francobollo polacco con l’immagine di Zelensky Secondo il narratore social (questo è solo un esempio, ma su Twitter è pieno di copia&incolla dello stesso tenore), quello nelle immagini sarebbe ilstatunitense Eric Thor ...

