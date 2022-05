Gerrard arbitro della lotta per la Premier: sfida Liverpool e City nelle ultime due, otto anni dopo lo scivolone (Di martedì 17 maggio 2022) La corsa a due, in Premier League, tra Manchester City e Liverpool è una delle più entusiasmanti, in tutto il panorama europeo,... Leggi su calciomercato (Di martedì 17 maggio 2022) La corsa a due, inLeague, tra Manchesterè una delle più entusiasmanti, in tutto il panorama europeo,...

Advertising

sportli26181512 : Gerrard arbitro della lotta per la Premier: sfida Liverpool e City nelle ultime due, otto anni dopo lo scivolone: L… - cmdotcom : #Gerrard arbitro della lotta per la #PremierLeague: sfida #Liverpool e #City nelle ultime due, otto anni dopo lo sc… - Manchester28521 : @DiMarzio Speriamo che il Real Madrid glielo metta nel deretano… manderanno Gerrard come arbitro -