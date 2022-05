Fiat Tipo Hybrid, la prova della familiare con motore ibrido (Di martedì 17 maggio 2022) Il motore 1,5 litri mild Hybrid di Stellantis continua la sua espansione e raggiunge Fiat Tipo e 500X , da oggi disponibili in versioni Hybrid con il quattro cilindri turbo da 130 Cv e 240 Nm di ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 17 maggio 2022) Il1,5 litri milddi Stellantis continua la sua espansione e raggiungee 500X , da oggi disponibili in versionicon il quattro cilindri turbo da 130 Cv e 240 Nm di ...

Advertising

Gazzetta_it : Fiat Tipo Hybrid, la prova della familiare con motore ibrido - AutoSarmatia : La proposta di oggi #17maggio #Fiat Tipo 1.0 5 porte City Cross 06-2021 Nero metallizzato km 0. 20.300 € - vinierm : RT @infoiteconomia: Fiat, per Panda e Tipo nuova special edition by Garmin. Un look cross per gli appassionati di wellness e sport https://… - infoiteconomia : Fiat Tipo Cross SW e 500X Hybrid, come vanno le ibride per la famiglia. Il video - infoiteconomia : Arrivano 500X Hybrid e Tipo Hybrid: ora tutte le Fiat sono elettrificate -