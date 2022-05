Aquaman 2: il ruolo di Amber Heard è stato fortemente ridimensionato (Di martedì 17 maggio 2022) È la stessa Amber Heard a dichiarare che il ruolo di Mera è stato fortemente ridimensionato in Aquaman and the Lost Kingdom. Amber Heard ha combattuto molto duramente per rimanere all’interno di Aquaman 2 Aquaman con protagonista Jason Momoa è stato un ottimo successo per la Warner Bros ed ha incassato oltre un miliardo di dollari. Ovviamente la major ha annunciato ufficialmente il sequel, Aquaman and the Lost Kingdom, che uscirà al cinema a marzo del prossimo anno. Nel corso del famosissimo processo per diffamazione che vede contrapposti Johnny Depp ed Amber Heard, è uscita una nuova rivelazione da parte dell’attrice, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 17 maggio 2022) È la stessaa dichiarare che ildi Mera èinand the Lost Kingdom.ha combattuto molto duramente per rimanere all’interno dicon protagonista Jason Momoa èun ottimo successo per la Warner Bros ed ha incassato oltre un miliardo di dollari. Ovviamente la major ha annunciato ufficialmente il sequel,and the Lost Kingdom, che uscirà al cinema a marzo del prossimo anno. Nel corso del famosissimo processo per diffamazione che vede contrapposti Johnny Depp ed, è uscita una nuova rivelazione da parte dell’attrice, la ...

Advertising

infoitcultura : Aquaman and the Lost Kingdom: Amber Heard conferma che il suo ruolo è stato ridimensionato - infoitcultura : Aquaman 2: la Warner ha rimosso alcune scene con Amber Heard, ridotto il ruolo di Mera - badtasteit : #Aquaman2 la Warner ha rimosso alcune scene con Amber Heard, ridotto il ruolo di Mera - Nerdmovieprod : Aquaman & The Lost Kingdom: Secondo Amber Heard il ruolo di Mera è #AmberHeard #aquaman #JohnnyDepp #TheLostKingdom - moviestruckers : #Aquaman2: #AmberHeard ha dovuto lottare con la WB per mantenere il ruolo di Mera -