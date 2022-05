Torna la summer school per amministratori. Nuovi spunti e riflessioni sulla biblioteca del futuro (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo la prima positiva edizione del 2021, Torna la summer school per amministratori “La biblioteca del futuro”, tre giorni di conferenze e workshop per condividere progettualità locali, facendo del turismo di prossimità e dei servizi culturali un duplice punto di osservazione. Nata da un’idea del Comune di Treviolo, ente capofila, l’evento è patrocinato da Anci Lombardia e dalla Provincia di Bergamo e vede la partecipazione come co-organizzatori dei Comuni di Brusaporto, Levate e Scanzorosciate. Il contesto scelto per questo secondo anno è affascinante tanto quanto quello del primo: si passa infatti dal liberty dell’ex casinò (ora centro termale) di San Pellegrino Terme alla natura e alle vigne delle Terre del Vescovado. I partecipanti potranno godere della bellezza del paesaggio che ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo la prima positiva edizione del 2021,laper“Ladel”, tre giorni di conferenze e workshop per condividere progettualità locali, facendo del turismo di prossimità e dei servizi culturali un duplice punto di osservazione. Nata da un’idea del Comune di Treviolo, ente capofila, l’evento è patrocinato da Anci Lombardia e dalla Provincia di Bergamo e vede la partecipazione come co-organizzatori dei Comuni di Brusaporto, Levate e Scanzorosciate. Il contesto scelto per questo secondo anno è affascinante tanto quanto quello del primo: si passa infatti dal liberty dell’ex casinò (ora centro termale) di San Pellegrino Terme alla natura e alle vigne delle Terre del Vescovado. I partecipanti potranno godere della bellezza del paesaggio che ...

