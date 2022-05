(Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag – L’ha bisogno del gas. E la fonte da cui viene tale considerazione è tutt’altro che “di parte” in senso antioccidentale. È infatti la stessa Ue a comunicarlo, come riportato dall’Agi.e gas, l’incidenza sul Pil Il Pilno non dovrebbe crescere oltre il +2,4% nel 2022 e dovrebbe salire ancora meno nel 2023 (+1,9%). Le previsioni attuali della Commissione europea abbassano le stime di crescita per il nostro Paese. Nelle precedenti proiezioni, a Bruxelles avevano previsto una crescita del 4,1% nel 2022 e del 2,3% nel 2023. Nel documento si legge che “gli effetti di ricaduta dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina aggravano le interruzioni della catena di approvvigionamento e le pressioni sui prezzi esistenti”. E poi che “il tasso di inflazione dovrebbe ...

...resterà positivo ma 'la guerra ha aumentato drammaticamente l'incertezza e intaccatola ... Ulteriori politiche di sostegno per l'sono 'certamente possibili, ma con prudenza' per ..."L'è uno dei maggiori importatori del gas naturale russo tra i Paesi dell'Ue e sarebbecolpita da brusche interruzioni dell'approvvigionamento", spiega il documento. Secondo la ... Italia “gravemente colpita” dall’eventuale stop al gas russo: lo dice perfino l’Ue BRUXELLES Il tasso di inflazione in Italia sfiorerà il 6% (attestandosi al 5,9%, due punti percentuali in meno della media dell'eurozona) quest'anno per raggiungere poi una media del 2,3% nel 2023. E ...Bruxelles taglia le stime sul Pil del nostro Paese al 2,4%. "Gravemente colpita" da uno stop al gas russo. Gentiloni: "In Italia c'è spazio fiscale per altre misure se con prudenza, no allo scostament ...