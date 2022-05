"Fanno soldi con le armi". Il giurista Mattei smaschera gli americani: perché ci siamo infilati in una guerra non nostra (Di lunedì 16 maggio 2022) “Ci siamo infilati in una guerra non nostra. Le armi all'Ucraina? Gli Stati Uniti ci Fanno soldi. Il governo Draghi viola la Costituzione”. Tuona così il giurista Ugo Mattei in collegamento con Myrta Merlino, padrona di casa del programma "L'Aria che tira" su LA7, lunedì 16 maggio. Il professore di diritto privato e membro del comitato Dupre ha espresso tutto il suo disappunto per la narrazione dell'invasione dell'Ucraina a opera di Vladimir Putin: “Sono molto sconcertato, è evidente che dare armi alla resistenza ucraina, che poi finiscono anche nelle mani dei trafficanti, costituisce una strategia degli Usa per allungare la guerra e costruire un florido mercato degli armamenti nel cuore dell'Europa ... Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) “Ciin unanon. Leall'Ucraina? Gli Stati Uniti ci. Il governo Draghi viola la Costituzione”. Tuona così ilUgoin collegamento con Myrta Merlino, padrona di casa del programma "L'Aria che tira" su LA7, lunedì 16 maggio. Il professore di diritto privato e membro del comitato Dupre ha espresso tutto il suo disappunto per la narrazione dell'invasione dell'Ucraina a opera di Vladimir Putin: “Sono molto sconcertato, è evidente che darealla resistenza ucraina, che poi finiscono anche nelle mani dei trafficanti, costituisce una strategia degli Usa per allungare lae costruire un florido mercato degli armamenti nel cuore dell'Europa ...

Advertising

NicolaPorro : Qui mi dovete ascoltare bene. Perché questa cosa mi fa impazzire. Le dosi di #vaccino #covid? Ecco che fine fanno… - Skarrozzz : RT @AdmiralReloade1: I soldi delle tasse degli italiani, vessati oltre il 70% con varie gabelle, sono diventati il portafoglio privato di D… - MrNessun0 : @paulpogba i soldi non fanno la felicità e tu dovresti saperlo! ti auguriamo sempre il meglio ovunque tu decida di… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Fanno soldi con le armi' Ugo Mattei a #lariachetira smaschera gli Usa: perché ci siamo infilati in una guerra non nostra #16… - Rosalba_Falzone : RT @tempoweb: 'Fanno soldi con le armi' Ugo Mattei a #lariachetira smaschera gli Usa: perché ci siamo infilati in una guerra non nostra #16… -