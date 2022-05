Bridgerton 3: Lady Whistledown rivela i protagonisti della prossima stagione (Di lunedì 16 maggio 2022) A lungo i fan hanno discusso su chi sarebbero stati i protagonisti della terza stagione di Bridgerton, la serie Netflix tratta dai romanzi di Julia Quinn e ambientati in un’utopica Età della reggenza inglese. Ora è finalmente ufficiale: il prossimo capitolo del period drama che mostra le vicende dell’alta società londinese è incentrato sulla storia d’amore fra Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Vi raccomandiamo... Queen Charlotte: il prequel di Bridgerton è in arrivo, firmato da Shonda Rhimes A confermarlo è stata proprio l’attrice che nello show interpreta il doppio ruolo della figlia intellettuale Featherington e di Lady ... Leggi su diredonna (Di lunedì 16 maggio 2022) A lungo i fan hanno discusso su chi sarebbero stati iterzadi, la serie Netflix tratta dai romanzi di Julia Quinn e ambientati in un’utopica Etàreggenza inglese. Ora è finalmente ufficiale: il prossimo capitolo del period drama che mostra le vicende dell’alta società londinese è incentrato sulla storia d’amore fra Colin(Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Vi raccomandiamo... Queen Charlotte: il prequel diè in arrivo, firmato da Shonda Rhimes A confermarlo è stata proprio l’attrice che nello show interpreta il doppio ruolofiglia intellettuale Featherington e di...

