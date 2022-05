Serie B 2021/2022, Maggio fa esplodere il Menti: il Vicenza batte 1-0 il Cosenza nell’andata playout (Di giovedì 12 maggio 2022) Due gol, entrambi annullati. Ma la rete decisiva alla fine arriva al 90?. Al Menti finisce 1-0 tra Vicenza e Cosenza con Maggio che decide l’andata dei playout di Serie B 2021/2022 con un gol provvidenziale in vista del ritorno. Ritmi alti, nervosismo e un’espulsione dalla panchina per il ds calabrese Goretti in un primo tempo caratterizzato da una traversa e da un gol annullato. Il primo lampo si ha al 27? quando Cavion si mette in luce con un destro in controbalzo dalla distanza che si stampa sulla traversa. E’ il momento migliore per il Vicenza, ma il Cosenza passa con un errore di De Maio che perde palla e favorisce Caso che si invola verso la rete e batte Contini sul primo palo. L’arbitro ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Due gol, entrambi annullati. Ma la rete decisiva alla fine arriva al 90?. Alfinisce 1-0 traconche decide l’andata deidicon un gol provvidenziale in vista del ritorno. Ritmi alti, nervosismo e un’espulsione dalla panchina per il ds calabrese Goretti in un primo tempo caratterizzato da una traversa e da un gol annullato. Il primo lampo si ha al 27? quando Cavion si mette in luce con un destro in controbalzo dalla distanza che si stampa sulla traversa. E’ il momento migliore per il, ma ilpassa con un errore di De Maio che perde palla e favorisce Caso che si invola verso la rete eContini sul primo palo. L’arbitro ...

