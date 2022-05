C’era una volta… a Hollywood basato su una storia vera? Le vicende a cui il film di Tarantino è ispirato (Di martedì 10 maggio 2022) Questa sera, su Rai 4, alle ore 21:20, andrà in onda C’era una volta… a Hollywood, film del 2019 diretto da Quentin Tarantino. Il cast è davvero notevole: oltre a Leonardo Di Caprio e Brad Pitt compaiono anche Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Al Pacino e Lorenza Izzo. Siamo alla fine degli anni ’60. Il protagonista Rick Dalton, interpretato da Di Caprio, cerca di sfondare nel cinema con ruoli da cattivo occasionale. La sua carriera non è mai riuscita a decollare nonostante la partecipazione in una famosa serie TV degli anni ’50, Bounty Law. Va anche peggio a Cliff Booth (Brad Pitt), grande amico di Rick, bandito dai set cinematografici di Hollywood dopo una rissa con Bruce Lee. La grande occasione per Rick si presenta quando nella casa a ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 10 maggio 2022) Questa sera, su Rai 4, alle ore 21:20, andrà in ondaunadel 2019 diretto da Quentin. Il cast è davvero notevole: oltre a Leonardo Di Caprio e Brad Pitt compaiono anche Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Al Pacino e Lorenza Izzo. Siamo alla fine degli anni ’60. Il protagonista Rick Dalton, interpretato da Di Caprio, cerca di sfondare nel cinema con ruoli da cattivo occasionale. La sua carriera non è mai riuscita a decollare nonostante la partecipazione in una famosa serie TV degli anni ’50, Bounty Law. Va anche peggio a Cliff Booth (Brad Pitt), grande amico di Rick, bandito dai set cinematografici didopo una rissa con Bruce Lee. La grande occasione per Rick si presenta quando nella casa a ...

