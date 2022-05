Ultime Notizie – Mariupol, nuovi bombardamenti su Azovstal. Sirene di allarme a Kiev (Di lunedì 9 maggio 2022) La Russia ha ripreso i bombardamenti nell’area dell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo fa sapere il canale ucraino Ukraine Now, citando lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Secondo il sito di Notizie, le ostilità continuano a Rubizhne, nella regione di Luhansk. A Kiev tornano a suonare le Sirene dell’allarme aereo, ha riferito l’inviato di Sky News nella capitale ucraina. E “in serata il nemico ha sparato sulla regione di Odessa” riporta Ukraine Now, citando il portavoce dell’Ova, (l’amministrazione regionale), Serhiy Bratchuk. Oggi a Odessa l’incontro tra il primo ministro ucraino, Denis Shmygal, e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, “è stato interrotto dall’allerta per il raid aereo e dai missili lanciati dall’aggressore vicino a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) La Russia ha ripreso inell’area dell’acciaieriadi. Lo fa sapere il canale ucraino Ukraine Now, citando lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Secondo il sito di, le ostilità continuano a Rubizhne, nella regione di Luhansk. Atornano a suonare ledell’aereo, ha riferito l’inviato di Sky News nella capitale ucraina. E “in serata il nemico ha sparato sulla regione di Odessa” riporta Ukraine Now, citando il portavoce dell’Ova, (l’amministrazione regionale), Serhiy Bratchuk. Oggi a Odessa l’incontro tra il primo ministro ucraino, Denis Shmygal, e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, “è stato interrotto dall’allerta per il raid aereo e dai missili lanciati dall’aggressore vicino a ...

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - SkyTG24 : Tacconi, i medici: “Situazione stabile, passi avanti importanti” - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - corgiallorosso : LIVE Fiorentina-Roma 0-0 – Inizia il match - DiEmergenza : ULTIME NOTIZIE: L'Emilia Romagna passa da zona lilla (profonda) a zona ardesia (fluo). -