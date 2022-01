LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2022 in DIRETTA: l’Italia si affida a Silvia Persico e Eva Lechner (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Amiche ed amici di OA Sport buonasera e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Prova Femminile Elite dei Mondiali di Ciclocross di Fayetteville 2022! Siamo arrivati all’appuntamento più importante dell’anno, dove lo spettacolo è assicurato. Tutto sembra apparecchiato per un duello tra le due atlete più forti al mondo, le neerlandesi Lucinda Brand e Marianne Vos. La prima arriva a questa gara dopo 12 mesi straordinari, iniziati proprio con la vittoria mondiale a Ostenda nella scorsa edizione, e proseguiti con la vittoria agli Europei e una campagna trionfale in Coppa del Mondo. La seconda invece è una leggenda vivente delle due ruote, già 7 volte campionessa del mondo e con un palmares da fare invidia a chiunque. La lotta per il terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buonasera e benvenute/i alladella Prova Femminiledeididi Fayetteville! Siamo arrivati all’appuntamento più importante dell’anno, dove lo spettacolo è assicurato. Tutto sembra apparecchiato per un duello tra le due atlete più forti al mondo, le neerlandesi Lucinda Brand e Marianne Vos. La prima arriva a questa gara dopo 12 mesi straordinari, iniziati proprio con la vittoria mondiale a Ostenda nella scorsa edizione, e proseguiti con la vittoria agli Europei e una campagna trionfale in Coppa del Mondo. La seconda invece è una leggenda vivente delle due ruote, già 7 volte campionessa del mondo e con un palmares da fare invidia a chiunque. La lotta per il terzo ...

