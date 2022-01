Sanremo 2022: undici telecamere e riprese dall’interno dell’Orchestra. Le novità della regia di Stefano Vicario (Di venerdì 28 gennaio 2022) Festival di Sanremo 2022 - regia Video Saranno undici i punti di vista offerti ai telespettatori al Festival di Sanremo 2022. undici telecamere con le quali verrà raccontato lo spettacolo e che quest’anno porteranno due principali novità: la prima è l’utilizzo del carrello per inquadrare meglio il pubblico, di ritorno dopo l’assenza della passata edizione, mentre la seconda sono le riprese dall’interno dell’Orchestra. A spiegare tutti i dettagli è il regista Stefano Vicario, alla sua settima volta alla kermesse e alla terza consecutiva insieme ad Amadeus. “Quest’anno vorrei riuscire a far una regia “opportunista”. ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Festival diVideo Sarannoi punti di vista offerti ai telespettatori al Festival dicon le quali verrà raccontato lo spettacolo e che quest’anno porteranno due principali: la prima è l’utilizzo del carrello per inquadrare meglio il pubblico, di ritorno dopo l’assenzapassata edizione, mentre la seconda sono le. A spiegare tutti i dettagli è il regista, alla sua settima volta alla kermesse e alla terza consecutiva insieme ad Amadeus. “Quest’anno vorrei riuscire a far una“opportunista”. ...

