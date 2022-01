Quirinale, c’è l’intesa: il centrodestra indica Casellati. Al via il quinto voto (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – Il centrodestra voterà Elisabetta Casellati nella votazione di oggi per l’elezione del Presidente della Repubblica. E’ quanto si apprende dal vertice del centrodestra alla Camera. l’intesa sul nome della seconda carica dello Stato prevede che l’alleanza punterà sul nome Casellati a partire dalla votazione al via alle 11 e nella possibile replica pomeridiana, se la Camera deciderà di procedere con due votazioni. Matteo Salvini ha rivolto ai leader del centrosinistra, Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi e Roberto Speranza, la richiesta di un vertice entro le 11, a Montecitorio. Lo si apprende dalla Lega. È il momento che si “verifichino i numeri in aula e si ponga fine a questa cosa incomprensibile del non voto e delle schede bianche – ha detto Giorgia Meloni al termine del ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma – Ilvoterà Elisabettanella votazione di oggi per l’elezione del Presidente della Repubblica. E’ quanto si apprende dal vertice delalla Camera.sul nome della seconda carica dello Stato prevede che l’alleanza punterà sul nomea partire dalla votazione al via alle 11 e nella possibile replica pomeridiana, se la Camera deciderà di procedere con due votazioni. Matteo Salvini ha rivolto ai leader del centrosinistra, Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi e Roberto Speranza, la richiesta di un vertice entro le 11, a Montecitorio. Lo si apprende dalla Lega. È il momento che si “verifichino i numeri in aula e si ponga fine a questa cosa incomprensibile del none delle schede bianche – ha detto Giorgia Meloni al termine del ...

Advertising

lorepregliasco : C'è un nome che mi pare sia rimasto finora piuttosto coperto. Una donna, ministro del governo Draghi, profilo istit… - AngeloCiocca : C’è un problema serio a livello Europeo. E l’Ue appare tardiva e inconcludente. Serve agire ora, senza richieste in… - lorepregliasco : Il paradosso della doppia votazione: se non c'è un accordo politico si possono fare anche dieci scrutini al giorno,… - FannyGiustini : RT @maddai_: Un Presidente della Repubblica non si sceglie per scopi personali ma soprattutto non si vota con strappi nei confronti delle a… - umbasdeez : C’è più gente fuori dal J Medical che fuori dal #Quirinale e da palazzo Chigi rido #Vlahovic -