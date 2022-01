(Di sabato 29 gennaio 2022)è in disaccordo sull'operazioneconclusa dalla. Secondo il barese avrebbe dovuto giocare in Premier League

Advertising

Mediagol : Juventus, senti Cassano: “Scelta di Vlahovic sbagliata! Allegri non cambierà stile” - zazoomblog : Juventus senti Vlahovic: “Questo club è un orgoglio una tradizione. Fino alla fine” - #Juventus #senti #Vlahovic:… - Mediagol : Juventus, senti Vlahovic: “Questo club è un orgoglio, una tradizione. Fino alla fine” - crosbittu : ME STO A SENTI MALEEEEEEEEEEEE #VlahovicBianconero #juventus - girl_juventus : Senti Gherardo ho solo una cosa da dirti, trova il coraggio di dire a Jessiha chiaro e tondo: Tu mi interessi, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti

Il mercato di gennaio di Inter eè stato spesso 'esplosivo', ovvero caratterizzato da operazioni impegnative sul piano economico e prestigiose, quantomeno prima dell'arrivo del verdetto del ...Di attaccanti se ne intende e, essendo serbo, lo ha visto in azione più volte in campionato, nonostante sia giovanissimo. Darko Kovacevic , ex attaccante della, dice la sua sul nuovo acquisto del Milan, Marko Lazetic, che tutti hanno definito 'il nuovo Vlahovic '. Per Kovacevic, invece, l'accostamento da fare è quello con un altro campione. Ecco le ...Cassano è in disaccordo sull'operazione Vlahovic conclusa dalla Juventus. Secondo il barese avrebbe dovuto giocare in Premier League ...Le prime parole da nuovo calciatore della Juventus di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 arrivato dalla Fiorentina ...