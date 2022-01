Hockey ghiaccio, ICE League 2022: Bolzano cade a Fehervar, Val Pusteria scivola in casa contro Lubiana (Di venerdì 28 gennaio 2022) Serata di grande importanza per quanto riguarda la ICE Hockey League 2021-2022. Il programma prevedeva ben sei incontri, con le due squadre italiane impegnate. Bolzano era ospita di Fehervar ma viene respinta con un netto ko da parte degli ungheresi, mentre Val Pusteria attendeva Lubiana ma, a sua volta, è uscita ko dal suo incontro Hydro Fehervar AV 19-HCB Südtirol Alperia 3-1: i padroni di casa sblocca il punteggio con Erdely dopo 14:50 minuti, ma il match rimane assolutamente equilibrato. Nel secondo periodo gli ungheresi vanno al raddoppio con Sarauer al minuto 31:11 per il 2-0. Lo stesso Sarauer va a segno anche per il 3-0 al 47:07, che chiude definitivamente i conti. In extremis i Foxes vanno a segno con il 3-1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Serata di grande importanza per quanto riguarda la ICE2021-. Il programma prevedeva ben sei incontri, con le due squadre italiane impegnate.era ospita dima viene respinta con un netto ko da parte degli ungheresi, mentre Valattendevama, a sua volta, è uscita ko dal suo inHydroAV 19-HCB Südtirol Alperia 3-1: i padroni disblocca il punteggio con Erdely dopo 14:50 minuti, ma il match rimane assolutamente equilibrato. Nel secondo periodo gli ungheresi vanno al raddoppio con Sarauer al minuto 31:11 per il 2-0. Lo stesso Sarauer va a segno anche per il 3-0 al 47:07, che chiude definitivamente i conti. In extremis i Foxes vanno a segno con il 3-1 ...

Advertising

OA_Sport : #Hockey ghiaccio, ICE League 2022: Bolzano cade a Fehervar, Val Pusteria scivola in casa contro Lubiana - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Alps League 2022: Gherdeina stende Vienna nel Girone di qualificazione. - zazoomblog : Hockey ghiaccio Alps League 2021-2022: vittorie per Asiago e Renon - #Hockey #ghiaccio #League #2021-2022: - zazoomblog : Hockey ghiaccio Alps League 2021-2022: vittorie per Asiago e Renon - #Hockey #ghiaccio #League #2021-2022: - HockeyComo : Foto appena pubblicata @ Casate Stadio del Ghiaccio -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Stillitano ai Giochi Paralimpici di Pechino Stillitano ai Giochi Paralimpici di Pechino. Quarta chiamata per l'atleta comasco, portiere della Nazionale di hockey su ghiaccio. Una bella soddisfazione per l'atleta di Bregnano, classe 1069. Oggi la conferma della convocazione, che era comunque attesa, da parte della giunta nazionale del Comitato Italiano ...

Paralimpiadi invernali: ufficializzata oggi la squadra azzurra in gara a Pechino22 ... e dalla Fisg, Federazione italiana sport del ghiaccio, guidate rispettivamente da Tiziana Nasi e ... Para ice hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex ...

Hockey ghiaccio, Alps League 2022: Gherdeina stende Vienna nel Girone di qualificazione. OA Sport Hockey ghiaccio, Alps League 2022: Gherdeina stende Vienna nel Girone di qualificazione. Un solo match in programma in questa serata di Alps Hockey League 2021-2022. Sul ghiaccio era impegnata Gherdeina in casa di Vienna II nel Girone B di qualificazione ai play-offs. Per gli altoatesini ...

Stillitano ai Giochi Paralimpici di Pechino Stillitano ai Giochi Paralimpici di Pechino. Quarta chiamata per l'atleta comasco, portiere della Nazionale di hockey su ghiaccio. Una bella ...

Stillitano ai Giochi Paralimpici di Pechino. Quarta chiamata per l'atleta comasco, portiere della Nazionale disu. Una bella soddisfazione per l'atleta di Bregnano, classe 1069. Oggi la conferma della convocazione, che era comunque attesa, da parte della giunta nazionale del Comitato Italiano ...... e dalla Fisg, Federazione italiana sport del, guidate rispettivamente da Tiziana Nasi e ... Para ice: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex ...Un solo match in programma in questa serata di Alps Hockey League 2021-2022. Sul ghiaccio era impegnata Gherdeina in casa di Vienna II nel Girone B di qualificazione ai play-offs. Per gli altoatesini ...Stillitano ai Giochi Paralimpici di Pechino. Quarta chiamata per l'atleta comasco, portiere della Nazionale di hockey su ghiaccio. Una bella ...