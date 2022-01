Cucciolo di elefante marino abbraccia una fotografa, la scena è dolcissima (Di venerdì 28 gennaio 2022) Georgia del Sud, la fotografa naturalista Jess Taunton un'avventura del genere proprio non se l'aspettava. Insieme al marito Chris Bray si trovava nella baia di Gold Harbor, situata nell'Oceano ... Leggi su leggo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Georgia del Sud, lanaturalista Jess Taunton un'avventura del genere proprio non se l'aspettava. Insieme al marito Chris Bray si trovava nella baia di Gold Harbor, situata nell'Oceano ...

Cucciolo di elefante marino abbraccia una fotografa, la scena è dolcissima Mentre la coppia era intenta a fotografare un gruppo di pinguini reali, un cucciolo di elefante marino ha iniziato ad avvicinarsi. L'entusiasmo del bellissimo esemplare è incontenibile: eccolo mentre ...

Era glaciale, abbiamo dissotterrato 5 mammut dopo 220 mila anni Si tratta di due adulti, due esemplari più giovani e un cucciolo, e intorno a loro sono stati ... animali che pesavano fino a 15 tonnellate , due o tre volte le dimensioni di un attuale elefante ...

Liberate quattro gatte tenute in una gabbia di un metro cubo La Stampa Kenya: nascono due elefanti gemelli in una riserva naturale Sono anni che il bracconaggio minaccia la sopravvivenza degli elefanti sulla Terra, ma finalmente una buona notizia: in una riserva nazionale di Samburu, nel nord del Kenya, è nata una coppia di elefa ...

Cesano, non ce l’ha fatta il cucciolo trovato ieri nell’immondizia Le lunghe ore senza cibo e acqua e la permanenza al freddo sono state fatali. Era una Maltese e non aveva nemmeno compiuto due mesi di vita ...

