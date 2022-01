Covid, Figliuolo: "In arrivo antivirali per 600mila trattamenti" (Di venerdì 28 gennaio 2022) La struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo ha fatto sapere di aver finalizzato, d'intesa con il ministero della Salute, un contratto con la casa farmaceutica Pfizer per la fornitura ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022) La struttura commissariale del generale Francescoha fatto sapere di aver finalizzato, d'intesa con il ministero della Salute, un contratto con la casa farmaceutica Pfizer per la fornitura ...

