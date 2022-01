Barcellona, Morata vuole i blaugrana: parti al lavoro (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alvaro Morata vuole il Barcellona e Xavi non ha smesso di chiedere come rinforzo l’attuale attaccante della Juventus. Le parti sono al lavoro, l’agente Juanma Lopez è in contatto con l’Atletico Madrid che secondo ‘Sport’ non avrebbe intenzione di prestare un giocatore importante ad una diretta concorrente. L’Atletico, secondo il quotidiano catalano, vuole imporre al Barça un obbligo di acquisto fissato in 35 milioni di euro da esercitare al termine della stagione, una condizione che piace poco ai blaugrana. Anche il Tottenham è interessato secondo Cadena Cope. Antonio Conte avrebbe mostrato un certo interesse per l’eventuale ingaggio dello spagnolo, ma mancano pochi giorni alla fine del mercato di gennaio e l’affare rischia di diventare una corsa contro il tempo. ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alvaroile Xavi non ha smesso di chiedere come rinforzo l’attuale attaccante della Juventus. Lesono al, l’agente Juanma Lopez è in contatto con l’Atletico Madrid che secondo ‘Sport’ non avrebbe intenzione di prestare un giocatore importante ad una diretta concorrente. L’Atletico, secondo il quotidiano catalano,imporre al Barça un obbligo di acquisto fissato in 35 milioni di euro da esercitare al termine della stagione, una condizione che piace poco ai. Anche il Tottenham è interessato secondo Cadena Cope. Antonio Conte avrebbe mostrato un certo interesse per l’eventuale ingaggio dello spagnolo, ma mancano pochi giorni alla fine del mercato di gennaio e l’affare rischia di diventare una corsa contro il tempo. ...

