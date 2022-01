Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Maja e Florian si lasciano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non c'è pace per Maja e Florian a Tempesta d'amore. La coppia, infatti, presto si ritroverà, ma la felicità durerà molto poco. Nelle puntate Italiane, stiamo vedendo il guardaboschi determinato a costringere Erik a costituirsi per la truffa finanziaria di cui è stato accusato ingiustamente Cornelius. Il ragazzo ha anche raccolto la confessione del fratello e l'ha mostrata alla Von Thalheim che ha reagito con grande gioia ed emozione. Le anticipazioni tedesche rivelano che i due ex fidanzati si lasceranno finalmente travolgere dalla passione e torneranno finalmente insieme. Purtroppo, però, ancora una volta a causa di Erik, Maja e Florian si allontaneranno. Vogt, infatti, sorprenderà il fratello con una richiesta inaspettata a cui non riuscirà a dire ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non c'è pace perd'. La coppia, infatti, presto si ritroverà, ma la felicità durerà molto poco. Nelle puntate Italiane, stiamo vedendo il guardaboschi determinato a costringere Erik a costituirsi per la truffa finanziaria di cui è stato accusato ingiustamente Cornelius. Il ragazzo ha anche raccolto la confessione del fratello e l'ha mostrata alla Von Thalheim che ha reagito con grande gioia ed emozione. Lerivelano che i due ex fidanzati si lasceranno finalmente travolgere dalla passione e torneranno finalmente insieme. Purtroppo, però, ancora una volta a causa di Erik,si allontaneranno. Vogt, infatti, sorprenderà il fratello con una richiesta inaspettata a cui non riuscirà a dire ...

