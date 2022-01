Schindler’s List: un film necessario per ricordare ed educare (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ricorre oggi, nell’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il Giorno della Memoria, in onore di tutte le vittime dell’Olocausto. Un’occasione per rifugiarsi in quello che Montaigne definì il retrobottega, un luogo di dismissione degli affari correnti volto alla ricerca della riflessione tramite la lettura degli autori prediletti. E in questa giornata, tra gli autori annoverati che ci portano a una riflessione compassionevole, non possiamo non nominare Steven Spielberg, autore di Schindler’s List. Schindler’s List: un capolavoro senza tempo Il film in oggetto, Schindler’s List, è una pellicola capolavoro, che si rivolge universalmente a qualsiasi spettatore educandolo al sentimento della Pietas. Si parla di amore, compassione e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ricorre oggi, nell’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il Giorno della Memoria, in onore di tutte le vittime dell’Olocausto. Un’occasione per rifugiarsi in quello che Montaigne definì il retrobottega, un luogo di dismissione degli affari correnti volto alla ricerca della riflessione tramite la lettura degli autori prediletti. E in questa giornata, tra gli autori annoverati che ci portano a una riflessione compassionevole, non possiamo non nominare Steven Spielberg, autore di: un capolavoro senza tempo Ilin oggetto,, è una pellicola capolavoro, che si rivolge universalmente a qualsiasi spettatore educandolo al sentimento della Pietas. Si parla di amore, compassione e ...

