Pensioni | Inps lancia il servizio online Pensami per il calcolo dell’assegno futuro e dell’anno di possibile uscita dal lavoro

Si chiama 'Pensami' (acronimo di 'Pensione a misura') l'applicativo disponibile sul sito dell'Inps per il calcolo della futura pensione. Un servizio che – come spiega l'istituto – "in linea con la trasformazione digitale in atto, verso servizi semplici e sempre più vicini al cittadino" serve "per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro Pensionistico". L'utente può visualizzare i possibili scenari Pensionistici che gli si prospettano. Seguendo un percorso digitale modulare favorisce lo sviluppo della cultura previdenziale ed è in grado di orientare l'utente tra le diverse possibilità legate alla sua particolare posizione. Si articola su tre livelli da percorrere in sequenza obbligata, che forniscono informazioni sulle prospettive di accesso

