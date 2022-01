Calciomercato: Barça.Adama Traore vicino,affare Morata legato a Dembelé (Di giovedì 27 gennaio 2022) Accordo con il Wolverhampton e con il giocatore che torna nel club dove è cresciuto BARCELLONA (SPAGNA) - Già domani il suo arrivo potrebbe essere ufficiale, ma Adama Traore può già considerarsi un ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Accordo con il Wolverhampton e con il giocatore che torna nel club dove è cresciuto BARCELLONA (SPAGNA) - Già domani il suo arrivo potrebbe essere ufficiale, mapuò già considerarsi un ...

Advertising

DIRETTADCM : ?? #Adama Traore torna al #Barça? ?? Il club catalano sta trattando con il #Wolverhampton per il prestito con diritto… - JuventusUn : #Morata-#Barça appesa a un filo: l'intreccio con l'Atletico, #Griezmann e #Dembelé Da uno a dieci quanto volete che… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Il Barça si tira indietro per #Morata! Sky: 'Attenzione a #Kulusevski' ? - SOSFanta : ?? Il Barça si tira indietro per #Morata! Sky: 'Attenzione a #Kulusevski' ? - MilanWorldForum : Milan: Kessie andrà via a zero. E il sostituto... Le news -) -